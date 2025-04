MotoGP emozioni Jerez: spallata Marquez e Bagnaia, caduta di Marc. Alex vince e piange, l'abbraccio col fratello

Momenti di grandi emozioni al Gran Premio di Spagna a Jerez: Marc Marquez che ha fatto a spallate con Bagnaia, che poi è caduto e che ha finito per abbracciare il fratello Alex Marquez in lacrime di gioia per la prima vittoria in MotoGP

Altro che gara lineare. Il Gran Premio di Spagna ha regalato emozioni e colpi di scena uno dopo l’altro. In continuazione. Era già successo al sabato tra le qualifiche e la Sprint. La corsa di Jerez è stato uno stillicidio di momenti importanti con un protagonista unico Marc Marquez che ha fatto a spallate con Bagnaia, che poi è caduto e che ha finito per abbracciare il fratello Alex Marquez in lacrime di gioia per la prima vittoria in MotoGP della sua carriera. Peccato anche per l’ennesima caduta di Franco Morbidelli che si è fatto male, parecchio.

Video, spallata tra Marquez e Bagnaia: prima scintilla Marc-Pecco

Primo giro di uno scoppiettante Gran Premio di Spagna. Quartararo parte bene dalla pole, Marc Marquez resta un po’ fermo, viene sorpreso da Bagnaia. Lo spagnolo non ci sta e prova subito a riprendersi la seconda posizione ma Pecco battaglia, non ne vuole sapere di perdere la posizione a vantaggio di Marc. In uscita da un curvone, con la moto di Marquez che saltella in accelerazioni, ci scappa anche la spallata tra Marc e Pecco che mantiene la posizione. Si tratta di fatti della prima “scintilla” tra i due compagni di squadra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La caduta di Marc Marquez: video

Chissà se la toccata con Bagnaia abbia inciso o meno. In conferenza Marc non ha detto nulla. Nessuno dei due ci ha ricamato sopra e non lo faremo nemmeno noi. Però di lì a poco Marquez perde il controllo della sua Ducati e finisce per terra. Succede al curvone 8, Marc esce troppo veloce e va per la tangente finendo la sua corsa nella ghiaia. Un incidente, una caduta che costa caro allo spagnolo che però riesce a risalire sulla moto, semidistrutta e chiudere 12° portando a casa 4 punti.

Le lacrime di Alex, l’abbraccio di Marc al fratello

E poi c’è il gran finale. Come una farfalla che esce dal bozzo. Alex Marquez appena caduto Marc ha preso vita. Ha superato prima Bagnaia e poi a metà gara Quartararo. Ed è andato via. In fuga verso la vittoria. E che vittoria. La prima assoluto in MotoGP. Un successo atteso da tanti anni. Troppi.

Grande gioia per lo spagnolo, che si è reso protagonista di un gesto insolito: nel corso dell’ultimo giro della gara di Jerez, il pilota del team Gresini ha salutato il pubblico con il braccio nonostante fosse impegnato nel percorrere curva 9. Poco prima di tagliare il traguardo da vincitore. Ma appena è arrivato ai box sulla piazzola col numero 1 Alex Marquez è scoppiato a piangere sotto il casco. Perso poi nell’abbraccio con i suoi meccanici e la sua fidanzata.

Ed è proprio in quel momento che Marc Marquez è arrivato dal box Ducati ufficiale di fianco a quello Gresini che lo scorso anno occupava e che proprio venerdì nelle libere aveva per errore imboccato. Marc ha abbracciato il fratello Alex per complimentarsi della prima vittoria. “Se lo meritava” dirà il pluricampione del mondo. Per una volta contento di essere caduto e non aver vinto. Alex e Marc Marquez diventano la prima coppia di fratelli vincente in top-class

Morbidelli caduta e ko: come sta il pilota del Team VR46

Fine settimana difficile per Franco Morbidelli. Il pilota del Team Pentamina VR46 è caduto un paio di volte, sia ieri che oggi. Nel mezzo un buon 4° posto nella Sprint mentre oggi dopo una pessima partenza ed una bella rimonta che l’aveva portato al 6° posto è finito di nuovo nella ghiaia alla curva 11. Una brutta caduta che ha infortunato il Morbido. Questo il comunicato del team di Valentino Rossi oggi peraltro presente a Barcellona.

A seguito di un grave incidente alla curva 11 durante il Gp di Spagna, a Franky è stata diagnosticata una grave commozione cerebrale cervicale. Fortunatamente, non sono state riscontrate fratture. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore.

Sicuramente Morbidelli sarà assente nei test della MotoGP che si svolgeranno lunedì sempre sulla pista di Jerez.