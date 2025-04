MotoGP pagelle e classifica piloti Sprint Jerez: Marquez imbattibile, Quartararo cuore d'oro, Bagnaia remissivo

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gran Premio di Spagna vinta dal solito Marc Marquez davanti ad Alex e Pecco Bagnaia

E sono cinque. Quinta vittoria consecutiva per Marc Marquez che vincendo anche la Sprint del Gran Premio di Spagna, quinta prova del Mondiale MotoGP 2025, eguaglia la sequenza record di Jorge Martin nel 2023 da Misano a Buriram. Uno strapotere quello dello spagnolo che ha costretto all’errore Fabio Quartararo partito in pole. Oramai condannati a fare da “valletti” alle sue spalle sul podio Alex Marquez e Pecco Bagnaia si accontentano o forse non riescono ad andare olre.

Le pagelle della Sprint del Gp di Spagna a Jerez

Marc Marquez 10- : il meno è per quella pole e quel primo giro concessi a Quartararo che gli sporcano la media visto che nelle Sprint finora è sempre stato in testa. Scherzi a parte una superiorità schiacciante. Poco da dire, poco da aggiungere.

: il meno è per quella pole e quel primo giro concessi a Quartararo che gli sporcano la media visto che nelle Sprint finora è sempre stato in testa. Scherzi a parte una superiorità schiacciante. Poco da dire, poco da aggiungere. Alex Marquez 7 : fa il compitino, anche se finisce di nuovo davanti a Bagnaia che in teoria dovrebbe avere una moto migliore della sua. Di stare davanti al fratello non se ne parla a meno di dovergli tirare il giro in qualifica. Scudiero.

: fa il compitino, anche se finisce di nuovo davanti a Bagnaia che in teoria dovrebbe avere una moto migliore della sua. Di stare davanti al fratello non se ne parla a meno di dovergli tirare il giro in qualifica. Scudiero. Francesco Bagnaia 5,5 : Pecco continua a fare la formichina. Ha capito che non può battere Marquez e cerca di fare più punti possibili, forse aspettando che l’altro caschi come successo ad Austin. Tattica discutibile ma che potrebbe pagare, chissà. Per ora però Pecco le prende anche dal fratello Alex, spesso e mal volentieri.

: Pecco continua a fare la formichina. Ha capito che non può battere Marquez e cerca di fare più punti possibili, forse aspettando che l’altro caschi come successo ad Austin. Tattica discutibile ma che potrebbe pagare, chissà. Per ora però Pecco le prende anche dal fratello Alex, spesso e mal volentieri. Fabio Quartararo 9: nel giorno in cui è tornato in pole si è sentito di nuovo El Diablo campione del mondo. Ed allora, ecco, invece di accontentarsi di finire sul podio ha provato a vincere andando oltre, cadendo. Bagnaia impari da lui.

Aldeguer 8 : il ragazzino continua a crescere, si mette in mezzo alle moto ufficiali del team di Rossi. Tra un po’ vediamo davanti a questo qui.

: il ragazzino continua a crescere, si mette in mezzo alle moto ufficiali del team di Rossi. Tra un po’ vediamo davanti a questo qui. Franco Morbidelli 6,5: anche lui fa il compitino, ai piedi del podio pronto ad approfittare di uno svarione dei tre ducatisti davanti. Che non è arrivato. Quarto qui e quarto nel mondiale piloti. Ma forse è lecito attendersi qualcosa di più?

Rivivi la Sprint del Gp di Spagna

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint di Jerez

1. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo) 135

(Ducati Lenovo) 2. Alex MARQUEZ (Ducati Gresini) 115

(Ducati Gresini) 3. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo) 104

(Ducati Lenovo) 4. Franco MORBIDELLI (Ducati VR46) 84

(Ducati VR46) 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati VR46) 52

Prossima tappa: domenica gara, poi sosta e si va in Francia

Il Motomondiale torna domani, domenica con la gara del Gran Premio di Spagna. Poi il calendario della MotoGP offre un’altra settimana di sosta prima di continuare il “tour” europeo. Si va a Le Mans nel fine settimana del 9 e 11 maggio con il Gran Premio di Francia.