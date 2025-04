MotoGP diretta Sprint GP Spagna LIVE: Quartararo parte in pole davanti a Marquez e Bagnaia

Quartararo rompe un’astinenza per Yamaha che durava addirittura da 63 GP e 1134 giorni. Mai la casa di Iwata aveva dovuto attendere così tanto tempo (3 anni e un mese) per tornare a vedere una delle proprie moto partire in prima posizione in griglia di partenza. Il francese si è addirittura tolto lo sfizio addirittura di battere la Ducati Desmosedici che pregustava l'ennesima pole di questo avvio di stagione con Marc Marquez.

14:45