MotoGP, mai più come Marquez ad Austin e passa anche il lodo Martin: le nuove regole

La Direzione di gara della Moto Gp ha deciso di introdurre delle novità regolamentari. Approvate anche delle modifiche per la sicurezza dei piloti

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Grandi novità in MotoGP, con la Direzione di gara che ha introdotto due modifiche regolamentari a partire già da questa stagione. Due cambi opportuni per evitare di rivedere un “caso Marquez” come ad Austin con il pilota della Ducati, che era riuscito ad ottenere un vantaggio prima della partenza in griglia. Sono stati apportati anche dei cambiamenti per la sicurezza dei piloti, dopo la proposta dell’Aprilia in seguito al nuovo infortunio di Jorge Martin.

Caso Marquez, la MotoGP interviene

La strategia di Marc Marquez prima della partenza nel Gran Premio di Austin ha generato tanti dubbi e confusione in griglia, con la conseguente bandiera rossa esposta dai vertici della MotoGP. Ma cosa è successo? Il pilota spagnolo a tre minuti dalla partenza ha fatto ritorno ai box per cambiare moto e scendere in pista con una configurazione da asciutto. Un’azione fino a quel momento lecita, ma che ha generato il caos con conseguente sospensione momentanea della corsa. E in questo modo il 93 della Ducati ha mantenuto anche la pole position e in più anche il vantaggio di avere un assetto maggiormente prestazionale. Per questo motivo la Direzione di gara ha deciso di intervenire.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

MotoGP, cambia il regolamento

“I piloti che inizieranno il giro di riscaldamento dalla pit lane occuperanno la loro posizione in griglia e, quando ordinato dalla Direzione Gara, sconteranno un doppio long lap penalty in gara“ – questo il nuovo regolamento, comunicato dalla Moto Gp. La penalità sarà automatica e invariabile e tra i comportamenti punibili ci saranno i seguenti:

non essere presenti in griglia dopo il giro di ricognizione;

tornare ai box dopo l’inizio del countdown di tre minuti;

entrare ai box dopo il giro di riscaldamento per cambio moto, anche per problemi tecnici;

effettuare la partenza dalla pit lane in questi casi.

Chi partirà dalla pit lane nel giro di ricognizione, potrà aggregarsi al resto del gruppo in griglia prima della partenza, se la corsia è ancora aperta, ma dovrà scontare comunque i due Long Lap. Sono previste delle eccezioni in caso di pioggia: se un pilota cambia gomme dopo il giro di riscaldamento, ma la gara viene dichiarata da bagnato o sotto regime di bandiera bianca, non scatterà la penalità, ma resta comunque l’obbligo di partire dalla pit lane. Infine, se più di dieci piloti dovessero partire dalla corsia box, per ragioni di sicurezza la partenza verrebbe annullata e ripetuta con una nuova procedura.

Il lodo Martin e i test per gli infortunati

Dopo settimane di confronto, la proposta presentata da Aprilia ha ottenuto il via libera durante la riunione della Grand Prix Commission a Jerez. Secondo il nuovo regolamento, un pilota titolare che salta almeno tre Gran Premi o rimane infortunato per oltre 45 giorni avrà diritto a una giornata di test prima di rientrare in gara nel weekend successivo. Una novità che inizialmente ha suscitato grande dibattito, con l’opposizione di alcune scuderie. Ma dopo il nuovo infortunio di Martin al suo rientro in pista, si è raggiunta l’unanimità, mettendo la sicurezza al primo posto. Una regola che tutela i piloti, che saranno poi in prima persona a decidere se i test saranno necessari per il loro rientro o se si potranno evitare.

Il test potrà durare al massimo un giorno e dovrà svolgersi su uno dei circuiti indicati dal costruttore, a condizione che non sia quello in cui si terrà il prossimo Gran Premio in calendario. Inoltre, per evitare qualsiasi possibile vantaggio competitivo, non sarà consentito effettuare il test su piste che ospiteranno una gara entro le otto settimane successive.