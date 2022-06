Milan, Pioli torna sullo scudetto e svela il momento chiave

In un’intervista a “The Athletic” il tecnico rossonero Stefano Pioli, a due settimane e mezzo di distanza, è tornato sulla conquista dello scudetto da parte del suo Milan, il diciannovesimo della sua storia a undici anni di distanza da quello precedente.

Pioli ha voluto sottolineare che i meriti per il raggiungimento di questo traguardo parte da ben più lontano rispetto a quanto visto negli ultimi mesi.

“La dirigenza non mi ha dato solo giovani giocatori. Mi hanno dato dei buoni giocatori giovani con tante qualità. Inoltre, ho lavorato con giocatori di grande livello, come Olivier Giroud, come Ibra, come Kjaer, come Alessandro Florenzi e Mike Maignan che avevano già molta esperienza, esperienza in nazionale, esperienza di lotta per il titolo. Sono stati un punto di riferimento per me e per i giovani giocatori”.