Internazionali, Alcaraz vede le streghe per un set, poi supera Djere. Musetti e Sonego eliminano i Berrettinis

Alcaraz liquida con un doppio 6-3 Lajovic e fa capire di non aver accusato problemi alla gamba infortunata. "Ottime sensazioni, sono felice"

Non il miglior Alcaraz del villaggio, ma pur sempre il solito Alcaraz. Quello che va sotto, soffre, sbuffa e poi risale la corrente, con Laslo Djere che non sa se prendersela col destino che lo obbliga a giocare dalla fine del primo set con un gomito malconcio o se con se stesso per aver dilapidato un paio di break di vantaggio nel primo parziale, soprattutto quando s’è ritrovato a servire per il set sul 6-5. Sarebbe bastato poco per buttare giù lo spagnolo dalla torre, invece Carlitos come da copione ha rialzato la testa e s’è preso quello di cui andava in cerca. Cioè il passaggio agli ottavi, dove sfiderà Karen Khachanov, giustiziere di Passaro.

Prima lo spavento, poi il sollievo: Alcaraz stile diesel

Ha fatto fatica Alcaraz, soprattutto nel primo set, a contrastare la verve del giocatore serbo. Che l’ha costretto a spolmonare nel primo gioco dell’incontro e che gli ha portato via il turno di servizio nel terzo gioco, salendo fin sul 4-2 prima di ritrovarsi a fare i conti con la reazione del rivale, a sua volta bravo a strappare la battuta a Djere e a portarsi sul 5-5.

Quando tutto lasciava presagire un finale di primo set in discesa, ecco l’ennesimo inciampo: Djere sfrutta un’altra palla break e sale sul 6-5, ma quando deve chiudere i conti temporeggia, esita un attimo di troppo e si fa riprendere un’altra volta. Un problema al gomito potrebbe essere la ragione del calo: nel tiebreak Alcaraz scappa sul 4-2, poi si procura 4 set point a suon di vincenti e chiude immediatamente i conti, salutando la compagnia.

Djere chiama l’intervento del medico e quando torna in campo fa capire di non essere più quello di inizio partita: subisce 4 game in fila dallo spagnolo che aumenta sensibilmente i giri del motore, controllando agevolmente il ritmo dell’incontro, seppur nel quinto gioco gli tocchi annullare un altro paio di palle break. Alla fine chiude 6-2, di fatto superando l’empasse del primo parziale come un diesel, che è un po’ quello che solitamente gli riesce meglio.

Doppio show: i fratelli Berrettini scappano, i “Lorenzo” rimontano

In contemporanea con la sfida sul Centrale tra Alcaraz e Djere, alla Super Tennis Arena è andato in scena il doppio tutto italico tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti da una parte e i fratelli Matteo e Jacopo Berrettini dall’altra. Partita bella e spettacolare, chiusa al supertiebreak con il successo della coppia dei Lorenzo, che ha rimontato dopo aver perso il primo set al tiebreak (non giocato: 7-0 il punteggio!) prima di prendersi una netta rivincita nel secondo, chiuso sul 6-2.

Alla fine equilibrio sottilissimo e chiusura sul 10-8 per Sonny e Muso, che proseguiranno così il loro percorso nel doppio andando però a sfidare la fortissima coppia composta da Heliovaara e Patten, teste di serie numero 2 del seeding. Domani in doppio altro derby: in campo Bolelli e Vavassori, quinte teste di serie del torneo, opposti a Bondioli e Caniato nel debutto al Foro Italico.