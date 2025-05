Internazionali, Alcaraz scioglie i dubbi e lancia la sfida a Sinner: “Felice per Jannik, voglio sfidarlo in finale”

Alcaraz scenderà in campo a Roma. A confermalo è lo stesso spagnolo, che in conferenza stampa ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno di Sinner, che spera di affrontare in finale

L’infortunio accusato in finale all’ATP 500 di Barcellona che lo ha obbligato a saltare l’amato Masrters 1000 di casa a Madrid aveva fatto sorgere dei dubbi sulla possibile presenza agli Internazionali d’Italia di Carlos Alcaraz. In conferenza stampa lo spagnolo n°3 al mondo ha finalmente sciolto i dubbi e confermato che giocherà a Roma, rivelando anche di essere felice di aver rivisto Jannik Sinner, che spera di poter affrontare in finale.

Alcaraz, le impressioni dall’allenamento con De Minaur e la fascia alla coscia destra

Terzo giorno di allenamenti in quel di Roma per Carlos Alcaraz, che dopo le sessioni con Flavio Cobolli e Alexander Zverev oggi è sceso in campo, con la folla romana letteralmente impazzita per lui, con Alex de Minaur. Come nelle precedenti sedute lo spagnolo è entrato in campo con una vistosa fasciatura su tutta la coscia destra per prevenire ricadute dell’infortunio che già lo aveva obbligato a saltare Madrid.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le impressioni da questi giorni di allenamenti sono positive, con Alcaraz che non è apparso limitato dalla lesione all’adduttore e che ha aumentato giorno dopo giorno il ritmo degli scambi in vista dell’esordio previsto venerdì 9 maggio contro il qualificato Dusan Lajovic.

Alcaraz scioglie i dubbi sulla sua presenza a Roma

Impressioni poi confermate dallo stesso Alcaraz nella conferenza stampa alla vigilia del debutto agli Internazionali d’Italia, durante la quale ha rivelato di sentirsi al top della condizione, sciogliendo gli ultimi dubbi sulla sua presenza in campo a Roma: “Sono davvero felice di essere qui a Roma. È la mia seconda volta in questo torneo. Sono al 100% e non vedo l’ora che arrivi domani”.

Alcaraz su Sinner: “Sono davvero felice sia qui. Spero di incontrarlo in finale”

Inevitabile anche una domanda su Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo la fine della sospensione di tre mesi concordata con la WADA proprio agli Internazionali d’Italia. A proposito del rientro del n°1 al mondo Alcaraz si è detto molto felice, esprimendo vicinanza a Sinner – come fatto anche da Jack Draper e Casper Ruud – per quanto ha passato e sopportato: “È fantastico. Onestamente, sono davvero felice di averlo di nuovo qui. Sono passati tre mesi. Ovviamente per lui è stato difficile e sono abbastanza sicuro che sia stato un tempo lunghissimo. Ma sì, penso proprio che non ci fosse un posto migliore per tornare che qui a casa sua. L’ho visto. Come ho detto è fantastico per me, per il tennis, per i tifosi, averlo di nuovo qui, che possa giocare di nuovo un torneo”.

Essendo stati sorteggiati nelle parti opposte del tabellone, Sinner e Alcaraz potranno incontrarsi solamente nell’atto conclusivo del torneo. Un’eventualità che Carlitos – e probabilmente anche buona parte degli appassionati – spera si concretizzi: “Siamo su lati diversi del tabellone. Spero di incontrarlo in finale. Ma quello che voglio solo dire è che sono davvero felice di vederlo insieme alla sua squadra”.