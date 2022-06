18-06-2022 13:01

Prestito oneroso da 4 milioni con opzione di riscatto da 10 milioni+bonus. Un investimento oneroso per un giocatore appena 20enne, che vanta soltanto 23 presenze in serie A con la maglia dell’Empoli. Ma il talento c’è, e si vede: ed è su questo che l’Inter ha deciso di investire. Perché Kristjan Asllani, regista di nazionalità albanese e cresciuto nella società toscana, è un piccolo diamante da sgrezzare, proteggere e valorizzare. Andreazzoli ha puntato su di lui dopo la partenza di Ricci, ed è stato ripagato: e caso vuole che Asllani abbia segnato il suo unico gol proprio contro l’Inter, nella sconfitta per 4-2 del 6 maggio.

Asllani, talento predestinato

Nato come trequartista, il suo allenatore delle giovanili, Cristiano Filippi, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport quali siano le sue doti migliori: “A sei anni sapeva già calciare di destro e sinistro. Gli veniva tutto semplice. Se sbagliava qualcosa, bastava correggerlo una volta. Non ha mai fatto due volte lo stesso errore. Può ricoprire qualsiasi ruolo, ha ragione Andreazzoli. Dove lo metti, sta. È un ottimo regista perché ti mette il pallone sui piedi. Ha corsa, dribbling e vede la porta”.

I tifosi dell’Inter sicuri: prenderà il posto di Brozovic

Asllani vanta anche 4 presenze con la nazionale albanese: ma per i tifosi dell’Inter, è il futuro che indossa la maglia nerazzurra. Perché in tanti vedono in lui l’erede di Marcelo Brozovic. Come sottolinea Guido: “Giocatore fortissimo in prospettiva e già adesso è di buon livello vista la stagione appena conclusa in cui ha dato un ottimo contributo di qualità e quantità all’Empoli. Nel giro di un paio di anni potrebbe fottere il posto a Brozo. Ottimo acquisto”. E Mario concorda: “Anche 2 anni fa nella semifinale del campionato primavera ci fece un eurogol che portò la partita ai supplementari. L’Empoli di Buscé poi vinse il campionato. Bel talentino”.

Inter, i tifosi concordi: gran talento

C’è anche chi ha qualche dubbio, come Onofrio: “In un campionato, dove la qualità tecnica è di poco sopra la sufficienza, qualsiasi giovane di buona prospettiva è considerato un fuoriclasse”. O chi contesta la tempistica dell’operazione: “E un buon giocatore ma ha fatto la scelta sbagliata doveva stare anche un anno al Empoli…”. Ma sulla bontà del talento pochi dubbi, e i tifosi come Federico lo acclamano già: “Forza bimbo, fatti valere”. Anche Dick concorda: “Ottima promessa veramente”. Mentre Antonio prevede: “Fra due anni vale 100 milioni”.

