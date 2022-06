Inter, per i media argentini Vidal verso il Boca Juniors

18-06-2022 12:43

Quello che è praticamente certo è che Arturo Vidal si appresta a lasciare l’Inter dopo due stagioni e tre trofei vinti con i nerazzurri. Ma la destinazione è ancora ignota: nei giorni scorsi per il centrocampista cileno si è parlato del Colo Colo e del Flamengo, oltre che di un ingaggio principesco in Qatar. Ma in Argentina invece si dicono sicuri che l’ex juventino vuole fortemente indossare la maglia del Boca Juniors. Secondo Olé Vidal avrebbe chiesto al suo agente di sondare il terreno per un trasferimento agli Xeneizes.

