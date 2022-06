Chi è Kristjan Asllani: l’ultima intuizione di Beppe Marotta

17-06-2022 19:07

L’ultima intuizione di Beppe Marotta porta in Toscana e più in particolare in quella fucina di talenti che è stata nel corso degli anni l’Empoli e a Kristjan Asllani. La squadra del presidente Corsi ha sempre un’abilità speciale nello scovare talenti e anche questa volta sembra esserci riuscita. Ma se l’Empoli li scopre, è Beppe Marotta uno dei primi a fiondarsi.

Inter, fatta per Asllani: sarà il vice Brozovic

L’Inter era alla ricerca da tempo di un giocatore in grado di rappresentare un’alternativa a Marcelo Brozovic. Il calciatore croato è uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi e la sua assenza nel corso del campionato ha portato a perdere quei punti che sono poi risultati fondamentali nella corsa scudetto. A fine stagione Marotta si è lanciato con decisione su Kristjan Asllani che ora sarebbe a un passo dal vestire i colori nerazzurri.

Chi è Kristjan Asllani: l’intuizione di Marotta

Classe 2002, Kristjan Asllani si è fatto conoscere dal grande calcio soltanto negli ultimi sei mesi. Albanese di nascita, all’età di 2 anni si trasferisce in provincia di Pisa con la sua famiglia. Le sue qualità descrivono un calciatore bravissimo nella fase di impostazione della manovra, capace in fase difensiva grazie a uno spiccato senso della posizione, nel corso della sua carriera si è fatto apprezzare anche nel ruolo di trequartista.

L’esordio al Monteserra e la raccomandazione di Pratali

Asllani muove i suoi primi passi nel mondo del calcio con la scuola calcio Monteserra di Buti diretta da una bandiera storica dell’Empoli, Pratali. Ed è stato l’ex giocatore toscano a consigliargli di continuare la sua carriera con gli azzurri toscani. Il suo riferimento è sempre stato Elseid Hysaj che da connazionale gli ha fatto da mentore aiutandolo nel percorso di crescita.

La svolta per Asllani è avvenuta nel corso di questa stagione, quando dopo la prima metà di campionato Andreazzoli ha deciso di affidargli le chiavi del centrocampo. Un’opportunità che il centrocampista non poteva lasciarsi scappare e che ha colto diventando subito un punto di riferimento importante, un giocatore non solo dotato di ottima tecnica ma di grande fondo visto che lo stesso allenatore in più di una circostanza ha parlato di lui come il maratoneta della squadra. I paragoni lo portano ad assomigliare a Lucas Torreira visto in Italia con la maglia della Sampdoria e della Fiorentina.

