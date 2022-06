Milan, mancano solo i dettagli per Renato Sanches

09-06-2022 10:06

Il Milan si appresta ad abbracciare il proprio nuovo centrocampista. In attesa che il Barcellona si possa permettere di far firmare Franck Kessie, i rossoneri sono ormai ai dettagli col Lille per Renato Sanches.

Il portoghese classe 1997, che in Francia è letteralmente rinato come atleta, dovrebbe firmare col Diavolo un quinquennale da tre milioni di euro più bonus a stagione. Ai francesi una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Inoltre, sempre parlando del Milan, sembra che nella giornata di ieri sia avvenuto un incontro tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo seguito da tutte le big del nostro campionato. Al momento non rappresenta una priorità, ma rimane un giocatore molto apprezzato e col quale fa bene il Milan a mantenere i contatti, anche per via dei tentennamenti delle avversarie.

