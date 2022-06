19-06-2022 09:47

Tanti nomi per l’attacco, ma chi gioca in difesa? Milan e Inter sembrano aver cominciato questa sessione di calciomercato pensando principalmente al reparto offensivo. I rossoneri hanno messo a segno il loro primo colpo anche prima della fine del campionato con la firma di Divock Origi, ma pensano anche ad altri movimenti. L’Inter, da parte sua, lavora da settimana nel tentativo di riportare a casa Romelu Lukaku, magari affiancandolo a Paulo Dybala.

Milan e Inter: obiettivo difesa

Le due squadre che si sono contese lo scudetto fino all’ultima giornata di campionato devono concentrarsi anche sulla difesa. I rossoneri cercano da tempo un quarto centrale da inserire nelle rotazioni di Stefano Pioli ma nel corso delle ultime settimane la pista Botman (da tempo individuato come obiettivo principale) ha subito molti rallentamenti. Sulla sponda opposta, invece, l’Inter per realizzare i suoi sogni offensivi potrebbe essere costretta a sacrificare Milan Skriniar, inseguito dal PSG e valutato circa 70 milioni.

Milan e Inter: spunta la pista Acerbi

Per motivi diversi dunque le due società milanesi potrebbero trovare ad inseguire lo stesso obiettivo di mercato: Francesco Acerbi. Secondo il portale Calciomercato.com, il difensore della Lazio vuole lasciare la capitale dopo essere entrato in totale rottura con l’ambiente. La cifra richiesta da Lotito non è di certo folle e si aggira intorno ai 5-7 milioni di euro. Un nome che forse non fa impazzire i tifosi dall’entusiasmo ma un giocatore che ha sempre dimostrato grande affidabilità nel corso delle sue stagioni romani. E per Simone Inzaghi sarebbe anche un volto noto visto che lo ha allenato alla Lazio.

Il Milan invece vede nel giocatore della nazionale un profilo giusto come rimpiazzo alle spalle di Kalulu e Tomori. La strada per arrivare a Botman si fa sempre più complicata e Acerbi diventerebbe un giocatore di grande affidamento da mettere a disposizione di Pioli anche in virtù dell’addio di Romagnoli.

Tifosi scatenati: Acerbi viene bocciato

Ovviamente il nome di Francesco Acerbi non entusiasma né i tifosi del Milan né quelli dell’Inter e sui social si scatena tutto il malcontento: “Vendono Skriniar e prendono Acerbi. Se non è un circo, che cosa è?”, commenta Manu. Mentre Robby scrive: “Accomodati pure all’Inter del tuo ex allenatore. Il Milan è a posto così”. E ancora: “Questo sarebbe l’unico derby che nessuno vuole vincere, neanche per sbaglio. Ti prego, Acerbi no”. Mentre Gianda comincia ad avere dubbi sul mercato rossonero: “Al posto di Botman arriva Acerbi, al posto di Sanches ci teniamo Bakayoko. Abbiamo riscattato Messias che è un giocatore da serie B e Leao non vuole rinnovare. Speriamo che Cardinale se ne vada subito, altrimenti la distrugge questa società”.

