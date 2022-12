Il Milan vuole rinnovare il contratto a Giroud

23-12-2022 12:04

La Gazzetta dello Sport informa di una volontà di prolungamento del contratto di Olivier Giroud da parte del Milan. La società rossonera a gennaio incontrerà l’agente del francese per iniziare a gettare le basi di un rinnovo contrattuale che scade a giugno. Lo stato dell’arte vede il club prontissimo a confermare il miglior 9 del Mondiale, e l’attaccante francese ha tutta l’intenzione di proseguire il rapporto con i rossoneri. Il Milan offrirebbe 3,5 milioni di euro, tuttavia è plausibile che dopo un 2022 da favola, il francese possa chiedere un adeguamento. Con i bonus si potrebbe arrivare, tuttavia potrebbe inserirsi un nuovo club europeo con una nuova offerta più ricca. Sul campo, Pioli lo aspetta attorno a Capodanno per riaverlo a disposizione in vista della ripresa del campionato.