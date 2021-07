Il Monza non si ferma: c'è anche Caldirola

Dopo la delusione per il mancato doppio salto consecutivo, il Monza non ha alcuna intenzione di rinunciare al sogno chiamato Serie A.

Affidata la panchina a Giovanni Stroppa, il duo Antonelli-Galliani sta costruendo una rosa di primissimo livello per ritentare la scalata.

Così, dopo aver sistemato il centrocampo con Mattia Valoti dalla Spal e Luca Mazzitelli dal Sassuolo e dopo aver fatto tornare il giovane Lorenzo Pirola in prestito dall’Inter, ecco un altro colpo per la difesa.

Dal Benevento arriva a titolo definitivo l’esperto Luca Caldirola, reduce da un biennio al Benevento.

Per il prodotto del vivaio dell’Inter, che vanta una lunga esperienza in Bundesliga tra Werder Brema e Darmstadt, si tratta sostanzialmente di un ritorno a casa, essendo nato proprio in terra brianzola, a Desio.

Obiettivo la seconda promozione in A della carriera dopo quella con il Benevento del 2020.

