Il Napoli bada alla sostanza, Parma battuto 2-0

Gattuso schiera Petagna al centro dell’attacco con Insigne e Lozano ai lati, fuori Mertens, D’Aversa schiera il tridente Cornelius-Gervinho-Kucka. Partita piuttosto bloccata tatticamente fino al 32’ quando il Napoli va in vantaggio con una strepitosa azione personale di Elmas che salta due avversari e da centro dell’area batte di sinistro Sepe segnando alla sua prima da titolare. Al 43’ Petagna mette al centro per Lozano che di piatto mette di poco fuori.

Il primo tiro del Parma è di Cornelius al 53’ ma il suo destro non centra la porta. Al 62’ segna Brugman ma Gervinho lo ha servito quando era in nettissima posizione di fuorigioco. Al 77’ è ancora Elmas a rendersi pericoloso con un’altra bella azione ma il suo destro viene deviato in angolo da Osorio, subito dopo il macedone viene sostituito da Maksimovic.

All’82’ il raddoppio del Napoli: Insigne dalla destra mette al centro, respinge Osorio, la palla arriva a Politano che conclude col sinistro e insacca complice anche una deviazione dello stesso Osorio. Tre minuti più tardi i partenopei sfiorano addirittura il tris con Bakayoko che col destro da fuori area scheggia il palo.

L’ultima occasione è ancora per il Napoli, con Insigne che colpisce il palo servito da Politano. La squadra di Gattuso si porta momentaneamente al quarto posto, quella di D’Aversa, che non vince da undici partite, è sempre più nel girone infernale della zona retrocessione.

OMNISPORT | 31-01-2021 19:58