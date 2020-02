Il Napoli di Gattuso cala il poker: colpaccio a Genova

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli di Gattuso, che piega la Sampdoria in trasferta per 4-2 nel posticipo di serie A a Marassi. Gli azzurri, che si impongono grazie alle reti di Milik, Elmas, Demme e Mertens, salgono al nono posto a quota 30 punti, a sole 2 lunghezze dalla zona Europa. Liguri fermi a 20 punti, a +4 sulla zona salvezza.

Primo tempo di altissima intensità, primo quarto d'ora arrembante degli azzurri che sbloccano con Milik al 3' (colpo di testa su cross di Zielinski) e raddoppiano al 15' con Elmas sugli sviluppi di un corner. I doriani reagiscono riaprendo la partita con Quagliarella al 26' (splendido tiro al volo) e sfiorando il pareggio al 40' con Ramirez, che colpisce il palo.

Anche la ripresa è divertente, dopo due chance di Quagliarella la squadra di Ranieri si vede annullare il 2-2 dal Var per tocco di mano di Gabbiadini. Poco dopo rete annullata anche ai partenopei per fuorigioco di Zielinski. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 73': Quagliarella cade in area dopo un contatto con Manolas, dal dischetto Gabbiadini trova il 2-2.

Gattuso inserisce Mertens e il neo acquisto Callejon, il Napoli torna in vantaggio grazie ad un altro nuovo arrivato, Demme, che all'83' in mischia raccoglie un cross deviato di Insigne e realizza il 3-2. Il poker definitivo è firmato da Mertens allo scadere, un tiro dalla distanza che beffa Audero, uscito dall'area per anticipare disperatamente Milik.

SPORTAL.IT | 03-02-2020 22:49