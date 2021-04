Il Napoli entra in zona Champions, il Milan scivola al quinto posto

La corsa verso la Champions League si infiamma. Con l’Inter ormai certo del posto, sono cinque le squadre che sperano ancora. E la giornata appena conclusa ha portato una grande novità: il Napoli, entrato tra le prime quattro.

Insieme all’Inter ormai prima e un’Atalanta sempre più solida, ci sono anche i partenopei che provano a imporsi a suon di vittorie. E quella contro il Torino – 0-2 con i goal di Bakayoko e Osimhen – vale doppio.

Gattuso e i suoi sono saliti al terzo posto, mettendosi dietro sia la Juventus che il Milan per effetto della differenza reti complessiva. Non contando gli scontri diretti – tre squadre a pari punti, ma manca il ritorno tra Juve e Milan per fare classifica avulsa – i rossoneri sono anche scivolati fuori dalla top four.

La squadra di Stefano Pioli dopo la sconfitta 3-0 con la Lazio è al quinto posto. Per la prima volta in stagione i rossoneri escono dalla zona Champions. E avranno tre temibili avversarie da sfidare, più una Lazio in forte risalita.

Atalanta 68, Napoli, Juventus e Milan 66 (in quest’ordine), Lazio 61 con una partita in meno. La corsa Champions continua.

OMNISPORT | 27-04-2021 10:11