13-01-2022 11:38

Il Napoli ha messo gli occhi sul terzino sinistro del Getafe Mathias Olivera. L’esterno piace a Spalletti e potrebbe arrivare in prestito a gennaio, anche se per ora il club spagnolo dice no perché vuole una cessione a titolo definitivo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe anticipare l’investimento estivo, ma le buone prove di Ghoulam potrebbero far slittare tutto a giugno.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT