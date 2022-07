Il Napoli mette il turbo: Simeone più Raspadori

29-07-2022 12:57

L’addio di Petagna al Napoli, direzione Monza, accende il mercato del club azzurro, che nei prossimi giorni potrebbe mettere a segno un doppio colpo in attacco.

I partenopei vogliono accelerare la trattativa per il trasferimento di Giovanni Simeone al Verona: l’operazione avverrà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Nel mirino di Aurelio De Laurentiis anche Raspadori, valutato 35 milioni di euro dal Sassuolo: i neroverdi vorrebbero tenerlo ma il giocatore spinge per il salto di qualità e per giocare in Champions League.

