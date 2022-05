26-05-2022 11:32

Il Napoli è già molto attivo sul mercato e si guarda attorno, in cerca di affari da concretizzare in attesa che arrivino proposte per i suoi gioielli: dopo aver chiuso l’operazione per Olivera, terzino dal Getafe, il club di Aurelio De Laurentiis valuta altre buone occasioni di mercato. Una di queste potrebbe essere rappresentata da un esubero della Juventus: Federico Bernardeschi.

Mercato Napoli, Bernardeschi è l’idea di ADL

Il centrocampista/trequartista toscano ha terminato il suo contratto con i bianconeri e ora è libero di firmare a parametro zero, un fattore che stuzzica Aurelio De Laurentiis, da sempre estimatore di Bernardeschi: l’occasione “a zero” fa gola al Presidente del Napoli, molto attento ai bilanci, soprattutto perché il calciatore era stato pagato dalla Juventus 45 milioni.

ADL seguiva Bernardeschi già quando era alla Fiorentina, prima che la Juventus si fiondasse su di lui e lo portasse a Torino: il centrocampista si è dichiarato pronto ad accettare nuove sfide e la maglia azzurra potrebbe calzargli a pennello, dopo un addio alla Juventus accettata con serenità da entrambe le parti.

Bernardeschi al Napoli, c’è il nodo ingaggio

Bernardeschi ha di sicuro talento, è nel pieno della maturità della sua carriera di calciatore (ha 28 anni) e soprattutto a Napoli potrebbe trovare un ruolo più centrale, nel quale riscattarsi dagli alti (pochi) e bassi (parecchi) vissuti alla Juventus. Il problema, però, è l’ingaggio del giocatore: prima di rompere con la Juve, Bernardeschi aveva chiesto un prolungamento di contratto a 4 milioni l’anno, cifra che sarebbe troppo alta per il Napoli, impegnato in un’operazione di abbassamento del monte ingaggi complessivo della squadra.

Calciomercato Napoli: i tifosi nuovamente contro De Laurentiis

Il nome di Federico Bernardeschi è molto gradito ad ADL ma non piace alla maggioranza dei tifosi del Napoli, che sui social hanno immediatamente messo sotto processo il Presidente: “De Laurentiis è affascinato dal parametro zero. Comunque Bernardeschi in questo Napoli non potrebbe mai giocare”, scrive Antonio, bocciando l’ex Juve.

“Quindi ADL vuole andare a prendersi uno scarto della Juve?”, domanda polemicamente Roberto. “Se Bernardeschi fosse stato un campione la Juventus l’avrebbe venduto? Ma che ce ne dobbiamo fare…”, aggiunge Ferdinando. “Ma se Bernardeschi avrà fatto sì e no 8-9 partite (e non tutte da titolare) di cosa è rimasto affascinato ADL, forse dal prezzo”, scrive Giuseppe.

Ma anche tra i tifosi azzurri c’è qualche voce fuori dal coro, come Alessio, che gradirebbe la voce che spinge Bernardeschi al Napoli: “Tutti a criticare… ‘sto ragazzo da attaccante esterno si è ritrovato a fare il terzino nel centrocampo a 5 e il centrocampista centrale. Certo sappiamo che non è Messi, ma a me in rosa non dispiacerebbe, poi giocherebbe nel suo ruolo”.