Il Napoli ritrova Osimhen, Spalletti: "Futuro roseo"

Il Napoli riabbraccia finalmente Victor Osimhen, a due mesi dal terribile infortunio al volto rimediato nel duello aereo con Milan Skriniar a San Siro il 21 novembre: il nigeriano è stato convocato da Luciano Spalletti per la trasferta in programma lunedì al ‘Dall’Ara’ di Bologna.

Naturalmente, qualora dovesse essere impiegato, il nigeriano giocherebbe con un’apposita maschera protettiva creata ad hoc per il tipo di problema al viso, che ha richiesto una lunga fase di studio per garantire al meglio una totale copertura della zona interessata.

Le buone notizie per Spalletti arrivano anche da Mario Rui e Zielinski, entrambi da poco guariti dal Covid-19 e regolarmente presenti in lista.

Il tecnico toscano si è detto ottimista per il futuro della squadra: “Per conquistare punti e vincere partite c’è bisogno anche di avere calciatori disponibili e in condizione. Noi nell’ultimo mese non li abbiamo avuti, per questo prevedo che il nostro cammino e il nostro rendimento sono destinati a crescere”.

Poi, sull’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Fiorentina: “La gara di giovedì non lascerà scorie. È stato un match deciso da episodi, ma va detto anche che siamo riusciti a pareggiare all’ultimo minuto in inferiorità numerica, 9 contro 10. Tra l’altro sono stato espulsi due calciatori freschi e appena entrati e questo fa parte della casualità”

Questi i convocati del Napoli:

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret;

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli;

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Vergara, Zielinski;

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

