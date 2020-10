Il Padova pesca tra gli svincolati

Alla base dell’altalenante avvio di campionato del Padova ci sono anche i tanti infortuni subiti in attacco. Il tecnico Andrea Mandorlini si è infatti trovato privo di Daniele Paponi e di Jefferson, giocatori che possono fare la differenza in Serie C.

Per questo motivo la società sta per attingere al mercato degli svincolati. Secondo quanto riportato da ‘PadovaGoal’, il club biancoscudato è vicino all’ingaggio di Giacomo Beretta, che piace anche al Foggia.

Il centravanti scuola Milan, classe ’92, si è liberato nelle ultime ore della sessione di mercato chiusasi lo scorso 5 ottobre dal contratto con l’Ascoli, dove ha giocato nelle ultime due stagioni, e sta aspettando la chiamata giusta per rimettersi in carreggiata senza disdegnare l’opportunità di tornare a giocare in Serie C sette anni dopo l’avventura con il Lecce.

OMNISPORT | 20-10-2020 15:17