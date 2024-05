Europa e Conference League, le gare di oggi: dove vedere Brugge-Fiorentina

Il programma completo delle semifinali di ritorno: ultima chance per Atalanta, Fiorentina e Roma. Info, arbitri e probabili formazioni

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

È tempo delle semifinali di ritorno in Europa e Conference League. Il programma, eccezionalmente, si aprirà oggi, mercoledì 8 maggio con la sfida tra Club Brugge e Fiorentina, anticipata per una celebrazione religiosa nella città di Bruges in programma domani giovedì 9 maggio. Il giorno seguente, si proseguirà con gli impegni delle altre due italiane: l’Atalanta ospita il Marsiglia, mentre la Roma di De Rossi approda a Leverkusen. Gli impegni europei si chiuderanno con l’altra gara di Conference tra Olympiakos e Aston Villa.

Conference League, le gare di mercoledì 8 e giovedì 9 maggio

Ultima chance per la Fiorentina per accedere alla sua seconda finale europea consecutiva. La squadra di Italiano sarà ospite del Club Brugge al Jan Breydel Stadion, dove punterà a consolidare il vantaggio conquistato all’andata con il risultato di 3-2, deciso dalla rete di Nzola nel finale. La Viola arriva all’impegno in Conference dopo il ko in campionato contro il Verona. A dirigere la gara tra Club Brugge e Fiorentina sarà l’arbitro Meler, coadiuvato dagli assistenti Eyisoy ed Ersoy, insieme al quarto ufficiale Peljto. Al VAR ci saranno Fritz e Ulusoy. Di seguito, le probabili formazioni.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Onyedika; Vanaken, Thiago, Jutglà. All. Hayen.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Beltran; Belotti. All. Italiano.

Sarà sfida anche tra Olympiakos e Aston Villa, con i greci a un passo dalla finale di Conference League dopo il 2-4 conquistato all’andata. Ad arbitrare l’incontro sarà Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Lupp e Achmuller, insieme al quarto ufficiale Nyberg. Al VAR ci saranno Dankert e Martins. Di seguito, le probabili formazioni.

OLYMPIAKOS (4-3-2-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, Fortounis; El Kaabi. All.: Mendilibar.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Rogers, McGinn, Douglas Luiz, Diaby; Bailey; Watkins. All.: Emery.

oggi, mercoledì 8 maggio ore 18:45 Club Brugge-Fiorentina (TV8, DAZN, Sky Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW) domani, giovedì 9 maggio ore 21 Olympiakos-Aston Villa (DAZN, Sky Sport, Sky Go, NOW)

Tutte queste partite si possono vedere in diretta tv sia su Dazn (abbonati qui a Dazn), oppure su Sky (abbonati qui a Now).

Europa League, le gare di giovedì 9 maggio

L’Atalanta di Gasperini si appresta a ospitare il Marsiglia al Gewiss Stadium. Tutto completamente aperto tra le due squadre dopo l’1-1 maturato all’andata per effetto del botta e risposta tra Scamacca e Mbemba. I bergamaschi arrivano all’impegno in Europa League dopo la vittoria in campionato contro la Salernitana che gli ha permesso di agganciare la Roma al quinto posto. La sfida tra Atalanta e Marsiglia sarà arbitrata da Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Barbero e Nevado, con il quarto ufficiale Balakin. Al VAR ci saranno Munuera ed Hernandez. Di seguito le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset.

Sempre alle 21, sarà il momento anche della Roma di De Rossi, chiamata a compiere l’impresa e ribaltare il vantaggio di 0-2 conquistato dal Bayer Leverkusen all’Olimpico nella gara d’andata. I giallorossi, in campionato, sono reduci dal pareggio per 1-1 contro la Juventus. Ad arbitrare l’incontro di Europa League sarà Makkelie, coadiuvato dagli assistenti Steegstra e de Vries, insieme al quarto uomo Gözübüyük. Al VAR ci saranno Dieperink e van Boekel. Di seguito, le probabili formazioni.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. All. Xabi Alonso

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Zalewski, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

domani, 21:00 Atalanta-Marsiglia (DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW) domani, 21:00 Leverkusen-Roma (Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW)

Tutte queste partite si possono seguire in diretta live anche su Virgilio Sport