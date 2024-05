Roma, Abraham vittima di minacce di morte e insulti razzisti dopo gol sbagliato

Dopo il lungo stop per infortunio nuovo incubo per l'attaccante della Roma, bersagliato dai tifosi per il gol divorato col Bayer Leverkusen nel finale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un incubo dopo l’altro. Dopo i dieci mesi stop per il crack al ginocchio, l’attaccante della Roma Tammy Abraham era sicuro che il peggio fosse ormai alle spalle. Invece si è ritrovato a essere vittima di minacce di morte e insulti razzisti sui social per aver sbagliato il gol del possibile 1-2 nel finale della partita di Europa League dell’Olimpico contro il Bayer Leverkusen.

Roma, l’occasione sprecata da Abraham contro il Bayer

Sotto di due reti, la prima delle quali causata da un erroraccio di Karsdorp, la Roma ha sprecato la possibilità di accorciare le distanze in vista della semifinale di ritorno in Germania, quando nel finale Abraham non è riuscito a sfruttare un’uscita a vuoto del portiere del Bayer Leverkusen Kovar. Il pallone è carambolato sulla testa dell’ex Chelsea che, a porta vuota, ha colpito con troppo forza sparando alto sulla traversa. Una clamorosa chance divorata che, ora, costringe la squadra di Daniele De Rossi a dover compiere una vera e propria impresa contro i finora imbattuti campioni di Germania.

Social in rivolta: Abraham vittima di minacce e insulti razzisti

Ok le critiche, nulla quaestio. Ma come spesso accade sui social si travalica. E si trascende. Già, Abraham, dopo il dramma dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde più di 300 giorni, si ritrova a vivere un nuovo incubo. All’inglese è stato scritto di tutto sul web. Massacrato. Da minacce di morte a insulti razzisti come “scimmia che deve morire”. Il volto oscuro della rete che con lo sport non ha nulla a che fare. Va comunque sottolineato come la maggior parte dei commenti abbia riguardato la sua prestazione. Pochi minuti in campo per sbagliare un gol facile facile. E il malcontento dilaga. “Vattene da Roma”, “Sei sempre scarso”, “Sei una roba scandalosa”: ecco alcuni dei commenti che è possibile leggere sul profilo Instagram dell’inglese.

Roma, bufera su Abraham: che cosa è stato costretto a fare

Dalla gioia del ritorno al gol col Napoli in zona Cesarini all’occasione colossale fallita col Bayer in Europa League. In una manciata di giorni è cambiato il mondo per Tammy, che ha optato per una decisione drastica. Sì, Abraham si è visto costretto a chiudere i commenti social per arginare la follia di chi non conosce limiti.