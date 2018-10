Il Papu vuole risollevare l'Atalanta

L’Atalanta del Papu Gomez non è partita bene questa stagione, prima ha fallito l’accesso ai gironi di Europa League per mano del Copenhagen e anche l’inizio di campionato non è stato positivo.

Il capitano nerazzurro ha provato ad analizzare questo momento ai microfoni di Sky Sport 24: “In questo momento dobbiamo affrontare delle squadre che hanno bisogno di punti, come ne abbiamo bisogno noi. I miei gol? Farne solo due nelle ultime partite è poco. Rigori? Non so se calcerò il prossimo, ma mi sto allenando anche su quello, visto che li ho calciati male e non so se l’allenatore mi darà di nuovo fiducia”.

“La mancata qualificazione in Europa League – ha concluso il Papu Gomez – si è fatta sentire a livello emotivo, visto che per questa squadra era la motivazione più grande. Quando perdi una motivazione così importante allora arriva una delusione altrettanto importante. La classifica non è buona e speriamo di iniziare a riprenderci già dalla prossima partita”.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 19:15