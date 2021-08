Il Pisa pensa a Palacio: presentata un'offerta

Rodrigo Palacio non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo ma ha ancora una gran voglia di far goal. L’attaccante argentino, che si è appena svincolato dal Bologna dopo quattro stagioni in rossoblù, potrebbe ripartire a 39 anni dal Pisa, in Serie B.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il club di Knaster avrebbe fatto recapitare a Palacio una proposta ritenuta interessante dal ‘Trenza’. Attesa nei prossimi giorni la risposta dell’attaccante: nelle ultime ore filtra ottimismo sull’esito della trattativa.

In caso di fumata bianca, per Palacio si tratterebbe della quarta esperienza in Italia. Il ‘Trenza’ ha vestito le maglie del Genoa per tre anni, dell’Inter per cinque stagioni e del Bologna nelle ultime quattro annate.

In Serie A, l’attaccante di Bahia Blanca ha totalizzato 116 goal e 71 assist in 401 presenze con le maglie di Genoa, Inter e Bologna. Ora la proposta del Pisa per continuare a gonfiare la rete a 39 anni suonati.

OMNISPORT | 04-08-2021 08:27