24-10-2022 19:23

Durante un incontro con degli studenti di Parma, Buffon ha dichiarato: “Io credo di avere giocato con i più grandi campioni della storia, poi ho giocato contro Zidane, Messi, Ronaldo il brasiliano”.

Poi la domanda scomoda: “Chi è stato il migliore? Non te lo so dire e probabilmente non mi interessa neanche sapere chi è stato. Sono stati giocatori fuori dal comune”. Ha riportato la Gazzetta di Parma.