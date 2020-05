Il post di Bonucci infiamma il web: Vale solo per noi?

Ufficialmente non c’è mai stato un “liberi tutti” anche se il lockdown è più contenuto rispetto a qualche settimana fa. I video e le foto della movida che si è scatenata in diverse città italiane hanno indignato i sindaci e i cittadini sensibili che temono nuove ondate di contagi per l’eccessiva superficialità di un ristretto gruppo di persone ma anche altre situazioni hanno destato polemiche.

Assembramenti a Torino per le Frecce Tricolori

Ieri le Frecce Tricolori sono passate nel cielo di Torino attirando l’attenzione di tutti. Selfie e foto al cielo, senza far caso a chi si aveva vicino. E a quanta distanza. Una marea di gente per strada a dispetto di ogni regola di sicurezza. Le foto dello spettacolo hanno fatto il giro del web, ricevendo molte critiche per l’assembramento che si è creato senza rispettare le norme di sicurezza.

Bonucci critico: Il divieto non valeva?

Tra i commenti c’è anche quello del difensore della Juventus Leonardo Bonucci, che ha risposto così al post pubblicato su Instagram dal Commercial PR Manager Edoardo Bandini: “Ma oggi il divieto di assembramento non valeva?”.

Sul web gli utenti danno ragione a Bonucci

Numerosi i commenti sui social e se nei giorni scorsi il giocatore era stato vittima di critiche trasversali per le parole dette da Chiellini sul suo trasferimento al Milan, stavolta tutti gli danno ragione: “Hai ragione Leo ma che vuoi farci?! Alcuni non ritengono valide le sentenze, altri non ritengono validi i divieti, la gente è strana” o anche: “Secondo me è una foto di qualche tempo fa.non posso pensare che oggi ci fossero cosi tante persone”.

La foto invece è attuale: “Che peccato vedere tutti quei deficienti in piazza! Quando hanno fatto le frecce da noi tutti avevano l’obbligo di stare a casa e guardarle da finestre balconi tetti etc” o anche: “A Torino già siamo nella fase 7″.

E’ un fiume in piena di reazioni critiche: “Ok, bellissime le Frecce tricolori a Torino, ma vedere una cosa così mi fa star un po’ male”.

Infine: “Guardo il cielo e mi emoziono guardando le Frecce Tricolori omaggiare le vittime del Covid-19 e agli operatori sanitari in trincea. Poi guardo in basso e… niente non trovo le parole!”.

SPORTEVAI | 26-05-2020 09:28