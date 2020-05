Tutti contro Chiellini, polemica infinita sui social

Non rimarrà nel dimenticatoio l’autobiografia di Chiellini, “Io Giorgio”, che continua ad alimentare dibattiti e polemiche. Gli ultimi estratti del libro hanno fatto riaccendere il fuoco dopo che già in precedenza le sue parole su Balotelli, Felipe Melo e Sergio Ramos avevano scatenato una bufera. Stavolta sotto accusa sono le sue parole a commento della scelta del suo compagno di reparto Bonucci di lasciare il Milan.

Per Chiellini Bonucci non fu lucido a lasciare la Juve

Chiellini scrive al riguardo: “Una scelta certamente sbagliata perché fatta non in pace con se stesso, dunque non in modo lucido. Leo era scosso per mille motivi. Mi è spiaciuto, perché tutto accadde nelle settimane in cui non ci vedemmo: sono sicuro che se fosse successo in un altro momento lo avrei fatto ragionare a restare”.

“Con Leo parlai che era già tutto stabilito, una cosa senza logica dall’inizio alla fine. Avrei potuto comprendere se fosse andato al Real Madrid, ma in quel Milan? Per fortuna, il destino ha voluto che tutto tornasse in ordine”.

Social scatenati contro Chiellini

Fioccano reazioni a valanga: “Quindi Chiellini ad oggi ha avuto da ridire su Bonucci, Balotelli, Ramos e Felipe Melo, ma con quanta gente ancora ha litigato per arrivare a farci un libro?” o anche: “Giorgio…. Hai meno trofei internazionali di Brocchi e Simone Barone”.

Anche alcuni tifosi della Juve prendono le distanze: “Se questo qui è un capitano, beh signori miei meglio non avercene..Del resto,cosa aspettarsi da uno che ha vinto solo in Italia.. Sleale in campo,piccolo nella vita” oppure: “Chiellini come capitano non mi ha mai rappresentato, soprattutto dopo il gesto che fece al Bernabeu. Sto libro è un danno ad ogni pagina, che piaga”.

C’è chi la prende con ironia: “Ma sicuro che quella è un’autobiografia e non la versione uscita male di Novella 2000?” oppure: “Non credo che leggerò questo capolavoro della letteratura… Però non vedo l’ora che esca il film…”.

Molti fan danno ragione a Chiellini su Bonucci

Non mancano però i tifosi che danno ragione a Chiellini: “Ha pienamente ragione, anch’io non ci credevo all’inizio, tuttavia chi rinuncerebbe alla fascia da capitano e a 10 mln all’anno…peccato solo che poi il 19 sia tornato” o anche: “C’è da dire che Chiellini su Bonucci ha ragione: arriva, fascia da capitano e dichiara di spostare gli equilibri. Direi anche io che era poco lucido e il tutto era senza una logica”.

Infine un utente osserva:

“Ma io mi chiedo che avrebbe dovuto scrivere un calciatore se non il suo rapporto coi colleghi o quello che succede nello spogliatoio?? Forse doveva dire quante volte va a fare la spesa alla coop o com’è bello fare la fila alle poste!?”.

SPORTEVAI | 24-05-2020 09:07