Il presidente de LaLiga, di Serie A e tanti club a Roma a novembre

Allo stadio Olimpico di Roma torna l'unico evento italiano dedicato alla football industry: il calcio del futuro passa dal Social Football Summit

17-11-2023 15:10

Giornalista sportivo e professionista nel mondo della comunicazione digitale. Lavora insieme a club, leghe e brand nel mondo del calcio. È ormai da anni una delle anime del Social Football Summit di Roma. Per Virgilio Sport cura gli approfondimenti relativi all’intreccio tra i mondi del calcio, della comunicazione e del marketing

Il 21 e 22 novembre si avvicinano ed è già iniziato il countdown che ci porterà a vivere la sesta edizione del Social Football Summit.

L’evento sulla football industry più importante a livello italiano, e tra i più accreditati nel panorama internazionale è pronto ad aprire le porte dello stadio Olimpico di Roma con ospiti illustri e protagonisti del mondo del calcio.

Dai rappresentanti della governance fino ad arrivare ai volti più celebri del web, gli speaker del SFS 2023 si preparano a raccontare le loro esperienze e condividere la visione sul calcio del futuro.

La presenza di Javier Tebas, presidente de LaLiga, permetterà di raccontare da vicino il modo in cui il campionato spagnolo è cresciuto in maniera programmatica nell’ultimo ventennio, permettendosi da un lustro a questa parte di continuare a rappresentare l’elité del calcio internazionale nonostante la perdita di due icone come Leo Messi e CR7.

Da LaLiga alla nostra Serie A, con le grandi novità che hanno riguardato il nostro calcio nelle ultime stagioni fino ad arrivare alla radio ufficiale di Lega che ha aperto le porte ad un nuovo modo di raccontare lo sport più seguito del Belpaese.

E poi squadre, professionisti, creator, nuove frontiere digitali e nuove opportunità di business per club e federazioni.

Nelle cinque precedenti edizioni, sono stati oltre 15mila le presenze registrate, di cui 9mila fisiche. Più di 400 gli speaker coinvolti, con figure di spicco del calcio mondiale e più di 400 fra brands e club coinvolti.

Tra gli ospiti delle passate edizioni e che saranno confermati anche per il prossimo novembre: Lega Serie A, LaLiga, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Napoli Barcellona, Inter, Inter Miami, Milan, Roma FIGC, UEFA, ma anche brand come Puma, Adidas, Twitch, META, Spotify, eBay e tanti altri che di volta in volta saranno annunciati sul sito ufficiale dell’evento.

Il tutto in programma, come già ricordato, il 21 e 22 novembre allo Stadio Olimpico.

Confronto ma anche formazione, con workshop e masterclass che si svolgeranno direttamente negli spogliatoi dello stadio Olimpico.

Anche questa da non perdere e con grandi protagonisti come Roberto Mancini che presenzierà alla masterclass “IL FUTURO DEL CALCIO CON KAMA, TRA PASSIONE E DATI” organizzata da Kama Sports.

Sarà la prima apparizioe pubblica dell’ex allentore della Nazionale Italiana dopo la scelta di sedersi sulla panchina dell’Arabia Saudita.

Tutto è pronto allo Stadio Olimpico, pronti a vivere un’altra entusiasmante edizione del Social Football Summit.