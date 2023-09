Allo Stadio Olimpico torna l'unico evento italiano dedicato all'industria del calcio. Anche quest'anno ospiti la Serie A

27-09-2023 15:38

Giornalista sportivo e professionista nel mondo della comunicazione digitale. Lavora insieme a club, leghe e brand nel mondo del calcio. È ormai da anni una delle anime del Social Football Summit di Roma. Per Virgilio Sport cura gli approfondimenti relativi all’intreccio tra i mondi del calcio, della comunicazione e del marketing

L’appuntamento con il Social Football Summit torna anche nel 2023. Il 21 e 22 novembre si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma la sesta edizione dell’unico evento internazionale in Italia dedicato al mondo della Football Industry, che in questi anni è sempre più cresciuto in termini di partecipazione e autorevolezza.

Al Social Football Summit come ogni anno si incontrano Istituzioni, federazioni, leghe, club, brand, media, aziende e startup per discutere il futuro dell’industria del calcio, con panel di discussione, speaker autorevoli ed eventi aperti al pubblico.

Il SFS 2023 si comporrà di ben tre stage, in cui verranno discussi i temi legati all’innovazione, progetti sostenibili, attività di marketing e comunicazione del mondo del calcio.

L’edizione 2023, la sesta dalla creazione del Social Football Summit, prevedrà anche la presenza di Extra Time, una Startup Competition internazionale nonché il ritorno dell’apprezzata Masterclass di formazione all’interno degli spogliatoi dello Stadio Olimpico di Roma. Ci sarà spazio anche per l’Impact Room (un’occasione per parlare della sostenibilità nel calcio) e la Business Meeting Room, nonché lo spazio espositivo dedicato ai partner commerciali, Aree Corporate e il consueto spazio legato alle Piattaforme digitali.

Nelle cinque precedenti edizioni, sono stati oltre 15mila le presenze registrate, di cui 9mila fisiche. Più di 400 gli speaker coinvolti, con figure di spicco del calcio mondiale e più di 400 fra brands e club coinvolti.

Tra gli ospiti delle passate edizioni e che saranno confermati anche per il prossimo novembre: Lega Serie A, LaLiga, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Napoli Barcellona, Inter, Inter Miami, Milan, Roma FIGC, UEFA, ma anche brand come Puma, Adidas, Twitch, META, Spotify, eBay e tanti altri che di volta in volta saranno annunciati sul sito ufficiale dell’evento.

Anche quest’anno, dunque, l’appuntamento con il futuro del calcio è stato fissato: la partita del Social Football Summit si gioca allo stadio Olimpico di Roma il 21 e 22 novembre.