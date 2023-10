Il profeta Hernanes riparte dai dilettanti, ecco dove giocherà l’ex Inter e Juve

A 38 anni e a distanza di un anno e mezzo dall'annuncio del ritiro, il brasiliano Hernanes torna a giocare in Italia: riparte dall'Asd Sale, club della Prima Categoria piemontese

15-10-2023 15:00

A 38 anni e, dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato nel 2022, Hernanes si rimette gli scarpini al piede. E lo fa in Italia. Né Serie A, né Serie B, però. E neanche Serie C. Il Profeta fa di nuovo scalo nel nostro Paese per iniziare una nuova avventurare tra le fila dell’ASD Sale, club che milita nella Prima Categoria piemontese.

Hernanes torna in Italia: un ‘Profeta’ per la Prima Categoria

L’annuncio è sorprendente. Di quelli che possono tranquillamente essere definiti clamorosi. Perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un calciatore di 38 anni, già ritiratosi, e con un passato in squadre del calibro di Juventus, Inter e Lazio, avrebbe all’improvviso deciso di tornare a giocare in un club di Prima Categoria. Ma il Profeta è il Profeta: così il brasiliano ha accettato la proposta più ‘bizzarra’ della sua lunga carriera, anche più della sua esperienza in Cina con l’Hebei.

L’indizio social e poi l’annuncio: bentornato Hernanes

L’ASD Sale aveva lasciato intendere che qualcosa di grosso bolliva in pentola, quando su Facebook aveva postato la foto di una bandiera del Brasile con tanto di clessidra. Poco dopo l’annuncio ufficiale, con tanto di video ritraente Hernanes mentre sottoscrive il contratto con il club piemontese.

È tutto vero: il Profeta giocherà in Prima Categoria. L’ultima avventura in Italia del centrocampista di Recife classe 1985 risale al 1985, quando indossava la maglia della Juventus.

Hernanes il Profeta: dall’exploit con la Lazio al ritorno in Brasile

A portarlo in Italia, nel 2010, è la Lazio, che, per poco meno di 14 miliardi, lo acquista dal San Paolo. L’impatto con la Serie A è devastante: 11 gol alla sua prima stagione. Con i biancocesti alza in cielo una Coppa Italia nel 2012/13, quindi allo scadere del mercato invernale del 2014 il chiacchierato passaggio all’Inter.

Ma non va benissimo e nell’estate 2015 approda alla Juve, dove vince uno scudetto e una Coppa Italia. Nel 2017 si lascia lusingare della sirene cinesi e viene ingaggiato dall’Hebei. Quindi, il ritorno in patria: prima il San Paolo, dove tutto era iniziato, infine lo Sporting Recife. A maggio 2022 annuncia il ritiro. Quasi un anno e mezzo dopo il ritorno in campo. Nella Prima Categoria piemontese, sulle orme di tanti ex big che hanno deciso di rimettersi in gioco ripartendo dalle categorie inferiori.