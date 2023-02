L'ex Inter e Juve Hernanes potrebbe giocare in Serie D

Il brasiliano tentato dal Chieri, club che milita nei dilettanti

04-02-2023 16:21

Il centrocampista brasiliano Hernanes, ex Lazio, Inter e Juventus, in un’intervista a Tuttosport ha ammesso di essere tentato dal Chieri e che potrebbe tornare a giocare in Italia, in Serie D.

“Con una struttura così mi viene voglia di tornare a giocare”, ha detto il verdeoro. Hernanes, che aveva annunciato il ritiro lo scorso maggio, ha disputato 28 partite con la maglia della Seleçao. In carriera ha giocato al San Paolo, alla Lazio, all’Inter, alla Juventus, all’Hebei in Cina e allo Sport Recife.