Il Psg stecca ancora

Non accenna ad interrompersi il momento-no in casa Psg. Eliminato già agli ottavi di Champions League dal Manchester Unite, poi dominato dal Barcellona nella doppia sfida dei quarti, la squadra di Tuchel è incappata in un altro ko in un campionato dominato, che vede Cavani e compagni con un vantaggio di quasi 20 punti.

Dopo i Lille fa festa anche il piccolo Nantes, che ringrazia i gol di Carlos (doppietta) e Waris. Per il Psg a segno Alves in apertura di partita e il giovane Guclu nel finale. Ora Buffon e compagni potranno prendersi il titolo uscendo indenni dalla prossima partita contro il Monaco.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 23:57