Il Psg sulle tracce di... Messinho

13-01-2023 20:25

Il Paris Saint Germain sarebbe interessato ad Estêvão William Almeida de Oliveira Golçalves, in arte Messinho, promettente ala classe 2007 del Palmeiras.

L’attaccante 15enne, soprannominato così per le similarità con lo stile di gioco di Lionel Messi, gioca nelle giovanili del club brasiliano e il Psg avrebbe già offerto una somma ingente per “prenotarlo” per anticipare le rivali in vista di un possibile acquisto futuro.

Secondo il Mundo Deportivo, il Palmeiras chiede però almeno 50 milioni di euro.

