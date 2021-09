Il Rayo Vallecano si regala Falcao: ufficiale l'arrivo del colombiano

Radamel Falcao torna in Liga. Non al Barcellona, al Real Madrid o al “suo” Atletico Madrid, perché ormai gli anni sulla carta d’identità sono 35 e le stagioni migliori sono ormai alle spalle. Però fa lo stesso un discreto effetto. Specialmente se si pensa che sarà il Rayo Vallecano la nuova destinazione del colombiano.

Il club della Capitale, neopromosso dopo aver vinto qualche settimana fa i playoff di Segunda Division, ha annunciato ufficialmente l’arrivo del suo nuovo acquisto-bomba. A parametro zero, perché negli scorsi giorni Falcao aveva già rescisso il proprio contratto con il Galatasaray, dov’era ormai considerato un peso, per potersi scegliere autonomamente la sua futura squadra.

Falcao aveva già firmato martedì 31 con il Rayo Vallecano: accordo per due anni, fino al 30 giugno del 2023. Essendo tecnicamente un calciatore svincolato, però, il club madrileno se l’è presa comoda, depositando il contratto e annunciando solo oggi l’avvenuto trasferimento.

L’ex Monaco, Manchester United e Chelsea si appresta quindi a iniziare la sua terza stagione in Liga. Nelle precedenti due, disputate con la maglia dell’Atletico Madrid, ha segnato a raffica: 24 reti nella prima, 28 nella seconda. Totale: 52. Un numero enorme.

Nelle prime tre giornate di campionato, il Rayo Vallecano ha totalizzato altrettanti punti. Ha perso sia in casa del Siviglia che in casa della Real Sociedad, ma nel terzo turno si è rifatto ampiamente, superando in scioltezza il Granada con un nettissimo 4-0 interno.

OMNISPORT | 04-09-2021 14:19