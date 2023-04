Il ricatto dell’Uefa alla Juventus: uscire dalla Superlega o niente Champions, tifosi indignati

La Gazzetta dello Sport riferisce della presa di posizione della Uefa nei confronti della Juventus dopo l’ultima intervista di Agnelli al Telegraph: i bianconeri devono rinunciare alla Superlega

05-04-2023 10:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Juventus deve fare pubblica abiura della Superlega se vuole continuare a disputare le manifestazioni Uefa. E’ questo in poche parole il messaggio lanciato dalla Federazione Europea ai vertici della società bianconera. Un messaggio che non arriva solo ai bianconeri ma anche alle altre due società ribelli: Barcellona e Real Madrid.

Uefa-Superlega: il segnale lanciato alla Juventus

Il progetto Superlega è tutt’altro che naufragato. Dopo lo scossone arrivato più di un anno fa si è entrati in una sorta di “guerra fredda” con la Uefa da una parte e le tre squadre ribelli (Juventus, Real Madrid e Barcellona) dall’altra. Nessuno vuole cedere di un passo soprattutto il presidente della Uefa, Ceferin, che nel corso degli ultimi mesi ha lanciato tantissimi segnali a riguardo. Il verdetto della Corte Ue potrebbe ancora cambiare tutto ma alla Uefa sono sicuri di essere dalla parte della ragione.

Juventus-Uefa: la telefonata dopo l’intervista ad Agnelli

Ad accendere nuovamente il fuoco della polemica è stata l’intervista che Andrea Agnelli ha concesso al Telegraph nel corso della quale è tornato a parlare del progetto Superlega. Parole che non sono piaciute ai vertici di Nyon, secondo la Gazzetta dello Sport ala Uefa sarebbe anche arrivata una telefonata da parte della Juventus con l’intento di dissociarsi da quelle parole ma il club bianconero non lo ha mai fatto pubblicamente. E dalla Uefa sono stati molto chiari sull’argomento e il messaggio alla Juve lo è stato altrettanto: rinuncia alla Superlega o il rischio di affrontarne le conseguenze.

Juventus, la rabbia dei tifosi contro Uefa e Ceferin

La voci che arrivano da Nyon in merito alla posizione della Juventus scatenano la reazione dei tifosi bianconeri. L’atteggiamento della Uefa nel corso dell’ultimo anno è stata molto criticata e le ultime rivelazioni finiscono per aggiungere benzina sul fuoco: “Certa stampa sembra volutamente ignorare le disposizione del Tribunale di Madrid che dice che la Uefa non può assolutamente punire, penalizzare o cacciare qualsiasi club per il solo fatto di voler costituire la Superlega”. E Alessandro commenta: “Mica si chiama ricatto p sfruttamento di posizione dominante questo”. E ancora: “Avanti con la Superlega. Via da questo marciume pieno di corrotti. Che ci facciano fuori. E’ uno schifo”.