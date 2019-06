Il ritorno di Buffon divide il mondo Juventus

Figliol prodigo da accogliere cucinando il vitello grasso o traditore? L’ipotesi sempre più concreta che Gigi Buffon possa tornare alla Juventus, per fare il vice di Szczesny e il collante di uno spogliatoio che ha perso la figura carismatica di Allegri, divide il mondo dei tifosi bianconeri. Il portierone aveva salutato tutti due anni fa, rinunciando ad altre soluzioni che la Juve gli aveva sottoposto, per provare a vincere col Psg ma in due anni in Francia non è riuscito a centrare gli obiettivi (leggasi soprattutto Champions League) ed ora avrebbe deciso di tornare in bianconero per chiudere la carriera in quella che per lustri è stata casa sua.

FAVOREVOLI – L’idea è stata accolta con sorpresa dai fan bianconeri e la maggioranza si dice favorevole sui social, bacchettando chi sta iniziando a criticare Buffon: “Ci ha fatto comodo quando poteva andare ovunque e invece decise di scendere a fare una scampagnata a Rimini. Un minimo di riconoscenza. Un minimo. L’ha guadagnata santo cielo Buffon” o anche: “Già dimenticato il 2006? Miglior portiere del mondiale e scende in B per amore della Juve. Scappato al PSG? La Juve puntava Szczesny e lui si sentiva ancora in forma, ovvio che abbia scelto un’altra destinazione (FUORI DALL’ITALIA). Forza Buffon!” oppure: “Serve Buffon in uno spogliatoio con Sarri appena arrivato” e infine: “È stato nostro capitano, bandiera, è sceso in B con noi, perché lo trattate così? Io voglio solo sapere da lui cosa l’ha spinto ad andare via e adesso tornare, per il resto, ben venga il nostro SuperGigi!”.

CONTRARI – Si levano però anche voci critiche come chi sottolinea: “La cosa assurda è che i vari Buffon, i veterani, bandiere, simboli, anziani etc della Juve vengono trattati con i guanti. L’unico preso a c…in faccia è stato Del Piero” o anche: “Forse serve negli spogliatoi come uomo carismatico poi però non ne vedo l’utilità”. Non mancano toni sarcastici: “Tornano anche Lichtsteiner e Dani Alves, insieme a Bonucci e Higuain riproveremo la cavalcata verso Cardiff” o anche: “Mi da emozioni contrastanti. Un po’ come andare ad un funerale e assistere alla resurrezione del morto. Lo avevamo salutato con tutti gli onori e ora torna. Boh, per quanto sia marginale il suo nuovo ruolo la trovo una mezza buffonata” e infine: “E’ come quell’ex che hai sempre amato che quando bussa alla tua porta per tornare tu gli dici di sì perché sei un co…”.

