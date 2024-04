Lutto per Federica Pellegrini, è morto il gatto Neve: il toccante post di addio

La Divina del nuoto italiano saluta sui social l'amico di una vita venuto a mancare dopo 17 anni di convivenza: il toccante riferimento alla figlia Matilde e l'affetto dei fan

Doloroso lutto per Federica Pellegrini, che con un toccante affidato a Instagram, ha annunciato la morte del gatto di famiglia, Neve. Un post toccate per la Divina del nuoto azzurro che non ha nascosto il proprio rammarico su un particolare e ha attirato l’affetto dei tanti tifosi e followers social.

Federica Pellegrini saluta il gatto Neve

Federica Pellegrini condivide con i suoi tifosi e fan sui social il doloroso lutto che l’ha colpita in questi giorni. Dopo 17 anni di convivenza è, infatti, venuto a mancare il gatto di famiglia, Neve. Su Instagram, l’ex stella del nuoto azzurro ha salutato con un grande rammarico – e anche un sorriso – il compagno di una vita: “17 anni sono tanti…raccontano una vita insieme…Ci mancherai Piccolo Neve… avete fatto appena in tempo a conoscervi… Salutaci Mafalda (stai attentooooo!!!)”.

Il toccante riferimento alla figlia Matilde

Calorosa e affettuosa la risposta dei followers al bel post, ricco di immagini e dolci momenti di tutta la famiglia in compagnia di Neve, che hanno inondato il messaggio di commenti di incoraggiamento e cuori. Toccante, in particolare il passaggio di Federica “avete fatto appena in tempo a conoscervi…”, chiaro riferimento alla piccola figlia Matilde, nata lo scorso gennaio dall’amore con il marito, Matteo Giunta.

L’amore di Federica per gli animali

Neve, che era il gatto della famiglia Pellegrini, in particolare, dei genitori di Federica non è l’unico amico a quattro zampe della Divina, che nella propria abitazione accoglie ben quattro cani. Per la precisione, quattro bulldog francesi, che dimostrano il suo amore e quello di Giunta per gli animali. La Mafalda menzionata nel post è invece la gatta di Federica, venuta a mancare nove anni fa.