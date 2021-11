Il ritorno di Ventura e i fantasmi svedesi: tifosi scatenati sul web

16-11-2021 10:38

A volte ritornano. Sono i fantasmi di un passato che sembrava cancellato, messo da parte, spazzato via dal trionfo agli Europei e da una nazionale improvvisamente – e finalmente – di nuovo vincente. Una nazionale che oggi, con la mancata qualificazione diretta al Mondiale, si riscopre fragile e impaurita. Proprio come quattro anni fa. Non a caso, i termini “Ventura” e “Svezia” sono clamorosamente in tendenza sui social. Fantasmi, timori, paure che si materializzano nuovamente, anche “grazie” all’improvviso ritorno sulla scena dell’ex Ct proprio in coincidenza con gli ultimi impegni degli azzurri nel girone eliminatorio e alla possibilità, più che concreta, che ai playoff si riproponga la sfida contro i gialloblu scandinavi.

Sui social spopolano gli “auguri” di Ventura a Mancini

Nell’annunciare ufficialmente il suo ritiro Ventura ha infatti scelto una data cruciale, quella di Italia-Svizzera. Queste le sue parole prima dello spareggio con gli elvetici: “Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli”. L’ex Ct ha poi ribadito il concetto prima della gara con l’Irlanda del Nord: “Ai Mondiali ci andiamo di sicuro. Nessun consiglio a Mancini, posso soltanto fare un grande in bocca al lupo”. Tifosi italiani scatenati. “La tempistica del ritorno di Ventura e l’incredibile mancata qualificazione dell’Italia sono di una sincronia perfetta”. Oppure: “Mancini che dice andremo ai mondiali e li vinceremo mi ricorda tanto l’andremo ai mondiali di Ventura: sappiamo tutti com’è finita”. Qualcuno perfidamente ipotizza: “Non lo ammetterà mai, ma sono sicuro che l’unico italiano che starà godendo come un pazzo è lui”. Ma in tanti non ci credono: “Ma perché tutti pensano a male? Ventura è sempre stato un signore e lo ha dimostrato anche questa volta. Per me gli auguri erano e restano sinceri, nulla è ancora compromesso”.

Playoff bis con la Svezia? Gli italiani fanno gli scongiuri

Ironia della sorte, è piuttosto concreta la possibilità che nell’ultimo atto dei playoff, dopo aver superato lo scoglio della semifinale in casa, i destini dell’Italia e quelli della nazionale svedese possano incrociarsi di nuovo. Magari a Stoccolma e, stavolta, contro un’avversaria che potrà contare pure su Ibrahimovic, assente quattro anni prima. “Scommettiamo che prendiamo di nuovo la Svezia?”, si chiedono in tanti. “L’incubo non è non qualificarci, l’incubo sarebbe incontrare di nuovo la Svezia e non qualificarci”, sottolinea un fan. “L’unica cosa certa è che temiamo le squadre che iniziano per SV. La Svezia ci ha fatto fuori l’altra volta, la Svizzera adesso, la SVK (Slovacchia) nel 2010. Meglio evitare”, fa notare un tifoso. Ma qualcuno ci spera: “Bah guardiamo il lato positivo: possiamo finalmente vendicarci”.

