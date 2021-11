Italia, parole sorprendenti di Roberto Mancini in ottica playoff

15-11-2021 23:56

L’Italia non segna, la Svizzera sì. Un dettaglio fondamentale per il pass al Mondiale del 2022 in Qatar. Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 contro l’Irlanda del Nord, gli elvetici invece battono la Bulgaria 4-0 e si qualificano direttamente grazie al primo posto conquistato del girone.

Italia, Roberto Mancini è fiducioso

Al termine del match contro l’Irlanda del Nord, Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Il ct azzurro è amareggiato ma è fiducioso in vista dei playoff a marzo: “Andremo ai Mondiali a marzo e magari poi lo vinceremo, sono totalmente fiducioso”.

Irlanda del Nord-Italia, l’analisi di Mancini

Sulla gara con l’Irlanda del Nord, Roberto Mancini ha provato a spiegare le difficoltà recenti degli azzurri: “È un momento in cui facciamo fatica a trovare il gol anche se abbiamo sempre il pallino in mano. Nel primo tempo potevamo sbloccarla per poter poi giocare più tranquilli, ma non ci siamo riusciti. Loro stavano tutti dietro e non era facile riuscire a giocare. Peccato, ma il girone andava chiuso prima”.

Italia, i rimpiani di Mancini

L’Italia ha sprecato tante occasioni per andare in Qatar 2022, Mancini ha diversi rimpianti: “Abbiamo sbagliato due rigori nelle sfide decisive ed è chiaro che errori del genere ci hanno mandato in difficoltà. La sfida con la Bulgaria? Era a inizio settembre dopo due giornate di campionato. Era una gara che bisognava vincere ma ripeto: pesano i due rigori con la Svizzera. Il gruppo resta lo stesso ma dobbiamo ritrovare la nostra brillantezza. Io sono fiducioso, totalmente fiducioso”.

Mancini è fiducioso ma consapevole che per andare al Mondiale servirà l’Italia vista a Euro 2020. Gli azzurri dovranno ritrovare se stessi e il bel gioco espresso solo qualche settimana fa, ma in fretta perché marzo non è così distante.

