Playoff Mondiali: come funzionano e i possibili avversari dell'Italia

15-11-2021 23:02

Qatar 2022 è ancora lontano per l’Italia. I ragazzi di Mancini non sono andati oltre lo 0-0 con l’Irlanda del Nord mentre la Svizzera ha battuto 4-0 la Bulgaria. Elvetici direttamente al Mondiale, azzurri ai playoff.

Playoff Mondiali, come funzionano

Ai playoff parteciperanno 12 squadre, le dieci seconde dei gruppi europei per il Mondiale in Qatar 2022 e le due migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione. Ci saranno tre gironi con quattro squadre, due teste di serie e due non. L’Italia è testa di serie ed è l’unica notizia buona della serata. Saranno solo partite secche, una semifinale e una finale: al Mondiale ci vanno le tre che vincono i gironi.

Playoff Mondiale, quando si giocherà

Il sorteggio per gli spareggi avverrà il 26 novembre 2021 a Zurigo, alle 17. Sono già noti i giorni delle semifinali e delle finali: si giocheranno il 24 e 25 marzo 2022 le prime mentre le seconde il 28 e il 29 marzo 2022. Le teste di serie giocheranno in casa le semifinali. Per le finali, invece, sarà il sorteggio a determinare casa e trasferta.

Italia, i possibili avversari ai playoff

Le avversarie dell’Italia sono temibili. Gli azzurri potrebbero affrontare Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic ma non solo. Ecco tutte le possibilità: Portogallo, Svezia, Finlandia o Ucraina, Galles, Scozia, Olanda o Turchia o Norvegia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca. Alcune squadre devono ancora sapere se andranno ai playoff oppure no. La paura di non giocare un altro Mondiale è più viva che mai, l’Italia dovrà ritrovare se stessa per non fare una figuraccia storica. I campioni di Euro 2020 non potranno deludere.

