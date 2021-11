Italia ai playoff, l'incubo è realtà: i tifosi trovano i colpevoli

15-11-2021 22:42

Nessun colpo di coda in extremis, l’Italia non riesce a battere l’Irlanda del Nord e dunque non c’è bisogno neppure di fare calcoli complicati tra differenza reti, gol segnati e altri parametri: gli azzurri sono fuori, secondi nel girone vinto dalla Svizzera. Per acciuffare i Mondiali bisognerà affrontare le forche caudine degli spareggi di marzo contro le altre seconde (Portogallo e Svezia gli spauracchi, ma non solo), col rischio concreto di giocarsi tutto in una gara secca in trasferta.

Irlanda del Nord-Italia, primo tempo bloccato

Gli azzurri devono vincere, possibilmente segnando tanti gol. Ma l’avvio di gara è bloccato. I nordirlandesi non concedono spazi e l’attacco dei piccoletti schierato da Mancini punge poco. “Altro che tutti avanti come aveva detto l’allenatore, a me questi sembrano tutti indietro”, scrive un tifoso su Twitter commentando l’atteggiamento tattico della nazionale di casa. “E pensare che per commentare questa specie di partita hanno scomodato pure Adani“, scrive un altro fan in riferimento allo spettacolo poco esaltante. Il debutto dell’ex opinionista Sky al fianco di Rimedio divide il popolo dei social. Sono di più quelli che apprezzano: “Critiche su critiche ad Adani. Ma vi ritenete così capaci? Che confidenza”, sottolinea una tifosa. Tra i bocciati dopo 45′ c’è Tonali: “Non è condizionato dall’ammonizione, è semplicemente sparito”. E ancora: “Direi che l’esperimento Tonali non ha dato i risultati sperati”.

Irlanda del Nord-Italia, la ripresa è un calvario

Nella ripresa gli azzurri si spengono, anche perché dalla Svizzera arrivano brutte notizie in serie. I cambi del Ct, che inserisce Cristante, Bernardeschi, Locatelli, Belotti e Scamacca, non cambiano il volto a una partita in cui le poche occasioni da gol le crea l’Irlanda del Nord e non l’Italia. “Spiace dirlo ma stasera ci ha capito poco pure Mancini“, commenta un fan. “Dov’è finita l’Italia che ha vinto gli Europei?”, si chiede una tifosa. Adani e Rimedio invitano a crederci, ma il tempo passa inesorabilmente: “A forza di ‘c’è ancora tempo’ è finita la partita”. I bilanci di fine gara sono magrissimi: “Comunque vedere questa squadra mi fa venire da piangere. Avremmo fatto tre tiri in porta”. E ancora: “Mi sa che toccherà tifare Croazia e Serbia anche a questo mondiale”.

