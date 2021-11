Italia, il timore dei tifosi: "Così sarebbe un vero incubo"

15-11-2021 10:12

Cristiano Ronaldo rischia seriamente di non poter giocare il suo ultimo Mondiale, lo stesso vale per Zlatan Ibrahimovic. Portogallo e Svezia sono, infatti, costrette a passare dal temuto playoff per staccare il pass per il Qatar. La sconfitta di Ibra con la Spagna e quella inattesa di Cr7 in casa contro la Serbia condannano le due nazionali agli spareggi.

Un finale ancora tutto da scrive, ma che rischia di essere amaro e di legarsi a doppio filo con il destino degli Azzurri di Roberto Mancini. In virtù di questi risultati, per l’Italia sarà ancora più importante vincere, e farlo per bene, questa sera a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Con mine vaganti come la Svezia e la Polonia e, soprattutto contro il Portogallo, c’è poco da stare sereni e la qualificazione potrebbe davvero diventare un incubo.

Cr7 e Ibra ai playoff, i timori dei tifosi dell’Italia

Sui social, sono tantissimi i tifosi italiani che temono un epilogo come quello che ci esclude dal Mondiale di Russia. C’è chi scrive: “Ca**o ridete di Ronaldo che anche noi siamo al 99% ai playoff?!?!” e ancora: “Un motivo in più per non sbagliare in Irlanda del Nord”. Qualcuno supplica: “Pensiamo a farne almeno 3 all’Irlanda Del Nord per non ridurci a giocare gli spareggi” e qualcun altro ammette: “Portogallo e Svezia ai playoff, adesso ho paura, concedetemi un po’ di paura”, “Adesso ho paura ai playoff c’è anche la Svezia”, “Preferivo la Spagna ai playoff piuttosto che la Svezia”.

I commenti e i timori si sprecano. Un tifoso spera: “Mamma mia bisogna assolutamente evitare i playoff ci sono Portogallo e Svezia”, “Cerchiamo di non andare ai play off eh”. Qualcuno è super pessimista: “Grazie a Mitrović ora siamo definitivamente fuori dai Mondiali, sicuramente becchiamo il Portogallo”, “Sento puzza di m.. x noi”. Ma non manca chi ci crede: “L’Italia giocherà i playoff contro il Portogallo di Ronaldo E vinceremo…” e chi ammette il rammarico nel caso Ronaldo non dovesse qualificarsi e commenta: “Pensiamo prima di compiangere gli altri a qualificarsi noi che è la cosa più importante, detto questo peccato perché un mondiale senza Cr7 sarebbe veramente un peccato“.

SPORTEVAI