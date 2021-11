Qatar 2022, Irlanda del Nord-Italia: le probabili formazioni

15-11-2021 08:50

Questa sera a Belfast l’Italia si giocherà il primo posto del gruppo C contro i padroni di casa dell’Irlanda del Nord. Squadra modesta quella britannica, che però non va assolutamente sottovalutata, visto e considerato che fa delle gare casalinghe il suo punto di forza: nelle tre gare fin qui disputate al Windsor Park, infatti, non ha mai perso né subito reti.

L’Irlanda del Nord torna in campo dopo aver vinto contro la Lituania. Il ct Baraclough è pronto a confermare il blocco che ha avuto la meglio venerdì sera con il solito 5-3-2 camuffato da 3-5-2, con Jamal Lewis al posto di Shane Ferguson che potrebbe rappresentare la novità di formazione rispetto a quanto visto tre giorni fa. In attacco si va verso la conferma della coppia Washington-Magennis.

Tantissime le assenze tr ale fila degli azzurri con cui deve fare i conti Roberto Mancini. Sono partiti per Belfast solo 25 giocatori, col ct che ha però chiesto ai suoi ragazzi di giocare senza ansia in quella che sarà senza dubbio una delle gare più delicate della sua gestione. Confermato Jorginho nonostante il rigore sbagliato, ci sarà anche Barella che per il ct sta meglio rispetto a venerdì.

PROBABILI FORMAZIONI

Irlanda del Nord (3-5-2) – Peacock-Farrell; McNair, J Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Lewis; Magennis, Washington. All. Baraclough

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.

