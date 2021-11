Sgambetto della Serbia al Portogallo: Cristiano Ronaldo agli spareggi

14-11-2021 23:32

Un finale inatteso e non molto gradito per il Portogallo . La sconfitta in rimonta arrivata per mano della Serbia costringe la nazionale di Cristiano Ronaldo a disputare lo spareggio per qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo.

Eppure la serata era iniziata bene per i portoghesi, subito in vantaggio con un goal di Renato Sanches dopo appena un paio di minuti di gioco.

La Serbia però non ha mollato e anzi è riuscita ad acciuffare il pareggio già nel primo tempo con Tadic, sfruttando una clamorosa papera del portiere Rui Patricio.

Nella ripresa è arrivato poi lo sgambetto della nazionale guidata da Stojkovic, che è passata in vantaggio al 90esimo con Mitrovic . Un goal che manda direttamente ai Mondiali la Serbia.

Brivido spareggi invece per il Portogallo, scavalcato in vetta proprio all’ultima curva e ora in attesa di scoprire il tabellone completo delle nazionali che comporranno il tabellone dei playoff.

