Irlanda del Nord-Italia, Adani in telecronaca con Alberto Rimedio

15-11-2021 12:08

In quel di Belfast, l’Italia si gioca l’accesso al mondiale che si disputerà in Qatar nell’inverno del 2022.

Di fronte agli Azzurri guidati da Roberto Mancini ci sarà l’Irlanda del Nord, ostacolo che i Campioni d’Europa in carica sono chiamati a superare per sperare di accedere direttamente al tabellone principale della Coppa del Mondo.

Il match decisivo del Windsor Park, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno e – come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – verrà raccontato dalla voce di Alberto Rimedio che per l’occasione verrà affiancato in cabina di commento da Daniele Adani .

L’ex giocatore di Fiorentina e Inter, è diventato da pochi mesi nuovo opinionista Rai e, dopo aver accompagnato Stefano Bizzotto al commento della finalissima di Nations League tra Francia e Spagna, farà il suo debutto da seconda voce in un match ufficiale della Nazionale italiana.

