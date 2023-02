Il Santos ci prova per Cavani

Dopo Luis Suarez al Gremio, un altro top player uruguaiano potrebbe finire in Brasile

08-02-2023 14:37

Non solo Luis Suarez al Grêmio. Un altro top player uruguaiano potrebbe raggiungere il Pistolero in Brasile. Si tratta di Edinson Cavani, attualmente al Valencia (in cui ha fin qui realizzato 5 reti in 13 speranze nel massimo campionato spagnolo) convintamente cercato dal Santos.

Ad ammetterlo è stato, a Globo Esporte, proprio il vice-presidente del club che fu di Pelé, José Carlos de Oliveira: “Per Cavani ci stiamo provando, non è ancora finita. Quello che abbiamo fatto è stato chiamare Edinson e chiedergli: hai la possibilità e la voglua di venire qui? Gli abbiamo presentato una proposta, che però al momento non ha accettato”.