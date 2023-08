Il Siena ha un nuovo patron? No, il Tar sospende tutto: la rabbia dei tifosi

Caos Siena: il Tar del Lazio ha sospeso procedura individuazione nuova società cui assegnare il titolo sportivo fino all'udienza del 26 settembre

22-08-2023 14:32

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Situazione sempre più ingarbugliata in casa Siena. Ieri il Comune, su indicazione della Figc che aveva dato il permesso di far ripartire la Robur dal campionato di Eccellenza, ha individuato nella Atlas Consulting Srl di Simone Giacomini la società “idonea per il percorso legato alla costituzione della nuova società sportiva e all’iscrizione al torneo”. Ma il Tar del Lazio ha di fatto sospeso la procedura d’individuazione della società fino all’udienza del 26 settembre prossimo.

Il Comune di Siena ha scelto la nuova società

Esclusa dalla Serie C per non aver presentato entro i termini la fideiussione e altri pagamenti necessari per l’iscrizione al campionato 2023/24, la Rubor Siena ha avuto l’ok dalla Figc a ripartire dal campionato di Eccellenza, ma a determinate condizioni. Al Comune il compito di trovare una nuova società, cosa che è stata fatta nei tempi stabiliti.

Dopo “colloqui e incontri con coloro che hanno presentato la documentazione richiesta rispetto alla manifestazione di interesse”, l’amministrazione “ha individuato in Atlas Consulting Srl, società fondata da Simone Giacomini, il soggetto idoneo per il percorso legato alla costituzione della nuova società sportiva e all’iscrizione al campionato”.

Futuro Siena, l’intervento del Tar del Lazio

Il Comune fa sapere che “alla luce del provvedimento pervenuto (nella serata di ieri, ndr) da parte del Tar del Lazio, tale possibilità (ovvero la procedura d’individuazione della società cui assegnare il titolo sportivo) è sottoposta all’esito dell’udienza del prossimo 26 settembre.

Sono proseguite nel frattempo le consultazioni con la Figc che ha rassicurato l’amministrazione comunale sul percorso intrapreso, come del resto avvenuto nei giorni scorsi”. Il 26 settembre è la data in cui sarà discusso il ricorso del Siena per l’esclusione dalla Serie C.

Intanto sul web monta la protesta dei tifosi sul Siena

“Fatemi sapere, qualcuno ha esultato ieri? – si domanda roburunicafede, in merito all’attribuzione del titolo all’Atlas Consulting Srl – Si riparte dall’Eccellenza, si gioca a Badesse e abbiamo due società… credo che fare peggio sia impossibile, come credo che sia del tutto inutile seguire il Siena quest’anno”. “Ma la squadra quando la fanno, prima o dopo il 26 settembre? No, perché la Federazione, con lo spingere il Sindaco a continuare nell’iter, dimostra una sicurezza o forse certezze su quello che succederà che io onestamente non riesco a cogliere visti i problemi che attraverso il Tar ci ha creato Montanari” scrive un altro tifoso.

“Se comprendo bene, dovranno far partire il campionato di Eccellenza con la lettera X. A questo punto, se ti accettano, ti fanno recuperare le partite e inizi a giocare due volte a settimana. Ma chi viene a giocare nella nuova squadra non sapendo neppure se potrà partecipare al campionato?” aggiunge GhiBell1.