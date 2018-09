Il sorprendente record di Daniele Bonera

Nella gara di Europa League con i Rangers di Glasgow Daniele Bonera ha scritto un pezzo di storia del Villarreal. Il difensore italiano, infatti, è il giocatore di campo più anziano ad aver preso parte ad una gara ufficiale del Sottomarino Giallo. Con i suoi 37 anni, 3 mesi e 20 giorni infatti l’ex Milan, titolare contro la formazione scozzese, ha superato Roberto Fernandez Bonillo (36 anni, 11 mesi e 25 giorni).

“Sto conoscendo un calcio diverso, più dinamico e molto divertente da vedere e da giocare. Consiglio a tutti i colleghi un’avventura all’estero perché si impara davvero tanto” spiegò in un’intervista dopo essere approdato in Spagna. E l’entusiasmo sembra essere rimasto lo stesso, anche se con i ‘gialli’, va ammesso, non ha giocato poi tantissimo.

Una volta, nel 2014, Bonera e Amelia andarono più in là di un semplice scambio di vedute. “Dopo una giornata a casa Milan io e El Shaarawy ci fermiamo a firmare autografi con i tifosi, gli altri salgono sul pullman. Un dirigente mi chiede di convincere la squadra a scendere, molti si rifiutano, poi lo stesso dirigente invitò tutti a darsi una mossa. Tornati sul pullman sento delle battute che non mi piacquero, tra me e Bonera volano parole grosse, non ci vedo più e lo colpisco. Se non mi avessero bloccato alcuni compagni, ne avrei colpiti molti di più. Daniele comunque è un amico, e la cosa finì lì, inaccettabile fu trovare questa storia sui giornali il giorno dopo. Se in uno spogliatoio ci sono le talpe non si va lontano” raccontò il portiere un anno più tardi.

Classe 1981, cresciuto nel Brescia, Bonera non ha mai fatto mistero di volere chiudere la propria carriera nel club con il quale ha iniziato. Il grintoso difensore lombardo, che prima di trasferirsi al Milan era stato protagonista anche al Parma, conta anche 16 presenze nella nazionale italiana.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 17:55